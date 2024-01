Benedizione degli animali, manifestazione sentita e partecipata

Un momento di tenerezza e di preghiera, di condivisione e di amicizia. Anche quest’ anno è stata sentita e partecipata, la giornata dedicata alla Benedizione degli animali. In tanti si sono ritrovati in piazza con gli amici a quattro zampe, non solo cani ma anche fatti e persino due porcellini d’india. Una iniziativa organizzata dall’associazione Quattro zampe di piazza che ha visto la collaborazione del parroco di San Domenico don Michele Rogante, presenti anche il sindaco Paolo Calcinaro, il vicesindaco Mauro Torresi e l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri. Una giornata freddissima ma grande momento di amore e solidarietà, come racconta per gli organizzatori Adriano Piattoni: "Una festa da vivere insieme, un’occasione per imparare a rispettare e rispettarci, un momento che, come ogni anno, si svolge nel silenzio più assoluto, gli animali sembrano capire la solennità del momento e stanno tranquilli e rilassati". Per l’associazione si sono spesi i presidenti Roberta Vitali e Simone De Santis insieme con Edmondo Lanteri, Daniela Tama, Sabrina Luciani. Il parroco ha spiegato l’amore e quanto sia bello l’aiuto, la volontà d’un cammino fatto di empatia, connubio e fede, di fronte ad una piccola folla di persone che poi ha potuto anche partecipare alla distribuzione del pane benedetto: "La preghiera e la benedizione, due momenti importanti per proteggere i nostri amici pelosi. È stata per noi la quinta edizione dell’evento che quest’anno era particolarmente importante, visti i tanti episodi di crudeltà che purtroppo si registrano ai danni degli animali".