Benedizione degli animali Torna la tradizionale festa

La tradizionale benedizione degli animali, che caratterizza la festività di Sant’Antonio Abate, torna dopo due anni di stop questa domenica presso "La Piccola", dalle 14.30 e si aggiunge alle tante iniziative collettive che offrono occasioni d’incontro ai cittadini. Una vera e propria giornata di festa organizzata dalla "Banda Musicale Città di Porto Sant’Elpidio", con il patrocinio del comune e la collaborazione attiva del comitato di quartiere Centro. Il programma prevede una breve celebrazione religiosa seguita dalla benedizione degli animali e dalla consegna del pane benedetto e di un simpatico calendario al padrone che accompagnerà il suo animale. La festa ripropone altre antiche usanze, tra le quali la "Gara de lu ciammellottu de na ota", rigorosamente rispondente agli ingredienti tradizionali, giunta alla sua sesta edizione. Alle ore 16.00 si esibirà la banda, che suonerà musiche della Pasquella Marchigiana sotto la direzione di Francesca Ruggeri. Un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti renderà ancor più conviviale la domenica. Per altre eventuali informazioni e per l’iscrizione alla gara sono stati resi disponibili i numeri dei referenti della banda: 3470118338 e 3892494931. L’invito è a partecipare numerosi sia al momento religioso della benedizione sia al pomeriggio di festa.

Nadir Tomassetti