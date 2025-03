Benedizione dei motociclisti

Per i bikers delle Marche e delle regioni limitrofe è un appuntamento imperdibile, domenica 23 marzo si terrà al santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino, l’annuale motoraduno di primavera. Non si tratta di un semplice motoraduno, ma di un vero e proprio rito di passaggio propiziatoria in vista della bella stagione, molti appassionati delle due ruote per questo evento tirano fuori la moto garage, infornano la propria due ruote e si concedono la prima passeggiata della stagione sulle strade dei Sibillini. L’evento è stato organizzato dal moto club ‘Aquile dei Sibillini’ con il patrocinio dell’Fmi (Federazione motociclistica italiana) in collaborazione con il Comune di Montefortino che garantire la sicurezza e l’afflusso dei mezzi e il santuario mariano. Il programma inizierà a partire dalle 9 con lo staff del moto club che svolgerà le attività di accoglienze, arriveranno gruppo e moto di ogni marca e stile, dalle Vespe ai sidecar. Alle 11 si terrà la messa solenne con la benedizione a tutti i motociclisti.