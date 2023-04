Benedizione delle croci di canna

Anche quest’anno, nella Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti, nelle campagne di Casette d’Ete, rivive l’antica tradizione contadina, delle croci di canne benedette da mettere a protezione dei campi e del raccolto. Il 1 maggio, dalle ore 16 (anche in caso di pioggia), l’Associazione Santa Croce ha organizzato una semplice cerimonia, con il parroco don Iginio Marcelli che benedirà le croci di canna con un rametto d’ulivo, create dagli agricoltori che le pianteranno nei campi, a protezione del raccolto dalla grandine e da tutto ciò che potrebbe compromettere il loro lavoro. Vista la grande richiesta che c’è stata negli anni passati, grazie alla disponibilità di agricoltori della zona, croci di canna saranno messe a disposizione di chi non ha la possibilità di realizzarle per proprio conto.

L’occasione sarà utile per una visita in basilica, aperta per gentile concessione dei proprietari.