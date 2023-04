Beneficenza, le opere dei bambini all’asta con Sgarbi

Un catalogo che è esso stesso un’opera d’arte. Sarà il sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi a presentare il catalogo della mostra ‘I Pittori della realtà. Verità e illusione tra Seicento e Novecento’ a Fermo, oggi pomeriggio alle 15 al Teatro dell’Aquila. Sarà un momento di grande emozione, per raccontare ancora una volta una mostra, in corso a Palazzo dei Priori che conquista visitatori e apprezzamenti. L’esposizione è dedicata all’avventura entusiasmante dei ‘Pittori moderni della realtà’, un gruppo di artisti controcorrenti che nel 1947 si scagliò contro gli esiti del modernismo per difendere e recuperare la grande tradizione pittorica rifacendosi, in particolar modo, all’arte seicentesca, da Caravaggio alla pittura spagnola e fiamminga. A dialogo con le pitture del Novecento, in mostra c’è anche una selezione di dipinti del Seicento e Settecento di ispirazione caravaggesca, tra cui L’adorazione dei pastori di Rubens dalla Pinacoteca Civica. Il progetto espositivo è stato curato dallo stesso Vittorio Sgarbi con Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari.

Il catalogo della mostra, pubblicato da Maggioli Cultura, presenta le oltre 80 opere che raccontano Pietro Annigoni, Gregorio Sciltian e i fratelli Xavier e Antonio Bueno, firmatari del manifesto de ‘I Pittori moderni della realtà’, insieme con Alfredo Serri, Giovanni Acci e Carlo Guarnieri che si aggiunsero successivamente a loro e Giorgio de Chirico, che nutrì stima per questo gruppo. Al termine della presentazione del catalogo seguirà un’asta di beneficenza organizzata dalla Fondazione Mus-e, partner della mostra, che si occupa di contrasto alla povertà educativa a scuola attraverso l’arte. Tramite i suoi artisti ha sollecitato gli alunni delle primarie e dell’infanzia, che partecipano al progetto Mus-e, a realizzare opere che saranno ‘battute’ simbolicamente all’asta dallo stesso Vittorio Sgarbi. "Diverse classi hanno lavorato intensamente in queste settimane per creare dipinti, collage, installazioni interpretando liberamente temi che trattano l’ambiente, le emozioni, gli animali", ha sottolineato Enrico Paniccià, presidente dell’associazione Mus-e locale. "L’idea che il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, possa farsi promotore del nostro progetto in nome dell’arte, è un risultato importante che testimonia come la partnership tra Mus-e e il Comune si sia ormai consolidata negli anni".