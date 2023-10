.Benefici per i libri grazie a un basso Isee: al via le domande

L’amministrazione comunale rende noto che per l’anno scolastico saranno erogati i benefici concernenti la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della secondaria di secondo grado. Ne hanno diritto i genitori o chi rappresenta il minore ovvero lo stesso studente se maggiorenne, residenti nel Comune di Porto San Giorgio, i quali appartengano a famiglie il cui Indicatore Isee non sia superiore a 10.632,94 euro. Per la scuola secondaria di primo grado e per il primo e secondo anno di quella di secondo grado sarà assegnata la somma scaturita dalle attestazioni di spesa prodotte, per la scuola secondaria di secondo grado. L’istanza di ammissione al beneficio dovrà pervenire entro le 13 del 15 novembre. Le richieste di contributo dovranno essere presentate tramite apposito portale della Regione. Occorre pertanto rivolgersi all’ufficio preposto del Comune per l’inserimento dei dati e la stampa della richiesta previo appuntamento da fissare contattando il numero 0734.680256.