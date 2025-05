Benessere dell’uomo e della coppia: "Fertilità, raggiunti nuovi traguardi"

Una riflessione necessaria, per prendersi cura a tutto tondo della salute maschile. Si terrà per la prima volta nella provincia di Fermo il consueto congresso annuale della Sezione Macroregionale Marche Emilia-Romagna San Marino della società italiana di Andrologia (Sia). Un appuntamento di altissimo livello per costruire reti tra professionisti e per far passare un messaggio necessario sulla prevenzione da parte dell’uomo, spesso trascurata: "Le relazioni programmate mirano ad esplorare il concetto di benessere maschile a 360° in un’ottica multidisciplinare partendo dalla prevenzione andrologica fino alle più moderne terapie per la disfunzione erettile e l’infertilità maschile con un focus sulla chirurgia andrologica e gli aggiornamenti sui traguardi raggiunti dalla nostra società sulla salute sessuale e riproduttiva", spiega l’urologo Gaetano Donatelli, dell’unità operativa di urologia del Murri, presidente del congresso, L’obiettivo è quello di incentivare il dialogo tra professionisti sanitari promuovendo un approccio integrato per il miglioramento complessivo del benessere dell’uomo e della coppia".

La giornata sarà occasione di scambio tra urologi, andrologi, medici di medicina generale, endocrinologi, infettivologi, biologi della riproduzione e nutrizionisti. Spesso da parte degli uomini si arriva ad una problematica di infertilità che si sarebbe potuta prevenire con i giusti accorgimenti e con i tempi necessari, prima di arrivare all’emergenza: "Si fa fatica ancora oggi a ragionare in termini di prevenzione per quanto riguarda l’universo maschile, spiega Donatelli, in questo senso molto ha fatto la Lilt con cui pure collaboro, insieme al collega Tucci, per portare nelle scuole l’abitudine al controllo urologico da parte dei maschi, nei mesi sono state riscontrate diverse patologie a carico dei ragazzi, ancora in forma iniziale e dunque facilmente risolvibili. Questo è il messaggio che vogliamo far passare, l’obiettivo del congresso è anche quello di avvicinare i colleghi più giovani alle tematiche andrologiche, motivo per cui verrà dedicata una intera sessione ai medici specializzandi premiando il caso clinico, ritenuto dalla commissione valutatrice, scientificamente rilevante e maggiormente meritevole di ricevere il premio "miglior caso clinico".

L’appuntamento è per il 10 maggio all’hotel Horizon di Montegranaro, tra i relatori con Donatelli lo stesso primario dell’urologia fermana, Yehia, con Andrea Benedetto Galosi, già primario a Fermo, oggi ad Ancona, e ancora professionisti da Modena, Ferrara, Bologna, Piacenza, Napoli, Pesaro, Modena, per ragionare su una presa in carico complessiva dell’universo maschile.