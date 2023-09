Benessere e sport al parco San Paolino di Falerone: eventi a Falerone

Fine settimana di benessere e sport a Falerone con due eventi che sicuramente richiameranno tanti appassionati e curiosi. Questa mattina a partire dalle 8,30 e fino alle 18 presso l’area del parco di San Paolino, promosso dalle associazioni ‘Omy Fest’ e San Paolino, con il patrocinio del Comune si terrà il ‘Villaggio della Salute’, con un programma ideato per il benessere di adulti e bambini. Gli operatori offriranno gratuitamente la loro guida alla scoperta delle varie pratiche olistiche con l’obiettivo di ritrovare il contatto con la natura sperimentando varie tecniche. Si invitano i partecipanti a indossare abbigliamento comodo e portare con se un tappetino. Durante la giornata ci sarà una pausa per consumare il pranzo al sacco, l’evento è gratuito. Spostandosi di un paio di chilometri e più precisamente in contrada Pozzo che per l’occasione sarà chiusa al traffico, si terrà oggi e domani per l’intera giornata la gara di ‘Drif Trike’, valida come terzo memorial Leo.

L’evento organizzato dall’associazione ‘Bikers Cave’ con il patrocinio del Comune, oltre alla gare in discesa, ospiterà presso la sede del ‘Bikers Cave’ musica dal vivo, gare di ape proto evolution, esibizione freestyle di motocross e novità assoluta moto terapia. Domenica pomeriggio al termine delle gare, in base ai risultati ottenuti durante le batteria ci sarà la premiazione dei vincitori.

a. c.