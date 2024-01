Betty Gasparroni addio, titolare del bar Roma trovata morta in casa

Porto San Giorgio (Fermo), 28 gennaio 2024 – Tragedia in città per la morte improvvisa di una donna conosciuta e benvoluta in città anche per la sua attività di commerciante

E’ deceduta la scorsa notte in casa Betty Gasparroni, 54 anni non sposata e senza figli, era sola. La vegliavano solo i suoi cani, due boxer, ai quali era affezionatissima.

La donna era titolare del bar Roma sul viale don Minzoni, dove ogni mattina era solita tirare su la serranda del locale con puntualità alle ore 6,30, alla presenza dei soliti primi e più affezionati clienti. Un volto familiare e che faceva parte della quotidianità di parecchi clienti fidelizzati.

E proprio a loro è apparso subito molto strano che ieri mattina Betty non fosse puntuale come lo era sempre stata. Poi è sopraggiunta l’ansia, con il trascorrere del tempo e loro che non la vedevano arrivare. I suoi clienti abituali hanno iniziato a preoccuparsi e a telefonarle, senza peraltro ottenere risposta.

Finché alcuni amici della donna, sapendo dove abitava, si sono recati a controllare. Hanno trovato l’auto parcheggiata presso l’abitazione e le finestre serrate. Inutile suonare il campanello. Sono stati gli stessi amici a dare l’allarme.

L’ambulanza della Croce Azzurra è giunta sul luogo della tragedia con speditezza.

Betty l’hanno trovata sul letto priva di vita. I militi della Croce Azzurra hanno effettuato dei tentativi per cercare di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. Un malore evidentemente le era stato fatale. Sul posto anche la polizia di Stato. La notizia del decesso della Gasparroni ha colto di sorpresa data la sua vivacità. Unanime il cordoglio. Cordiale con tutti e molto conosciuta ed apprezzata era diventata un punto di riferimento nel suo piccolo bar del viale don Minzoni.