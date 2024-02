Beverati: "Variante per poter valorizzare il laghetto del torrione"

L’amministrazione comunale sta mettendo mano a una revisione completa del Piano Regolatore Generale ma in materia di gestione del territorio, gli amministratori stanno ragionando intorno a una variante relativa al laghetto del torrione. "Una variante è necessaria per trasformare quella zona da agricola a zona F (per attrezzature di interesse generale, ndr) – specifica l’assessore ai lavori Oubblici, Beverati – e questa procedura richiederà un certo lasso di tempo. Va anche affrontato il discorso di una struttura che attualmente sta entro il limite di esondazione per cui dobbiamo ragionare con la Provincia anche sulla traslazione di questo volume. Non è questione facilissima e i tempi non saranno brevi". Trattandosi di un tema importante per l’amministrazione, sulla pratica ‘laghetto’ stanno lavorando in particolare gli assessori Lucio Melchiorri (urbanistica), Gastone Gismondi (ambiente e turismo), Beverati oltre al consigliere delegato Ermanno Vitali a conferma dell’intenzione di dare finalmente a quel luogo una precisa caratterizzazione e ottimizzarne la fruizione e sfruttarne anche la valenza turistica: "C’è la consapevolezza che i tempi non saranno brevi, ma una volta che avremo le carte definite dal punto di vista urbanistico, pensiamo di andare a un affidamento della gestione in concessione, attraverso modalità che dovremo valutare con attenzione, ferma restando la possibilità per tutti di potervi accedere. E valuteremo anche cosa metterci dentro" conclude Beverati. Ad oggi, quel laghetto è frequentato da appassionati di pesca, in molti ci vanno per passeggiate intorno al cerchio d’acqua o per un picnic. Nella bella stagione, aumenta sensibilmente il numero dei fruitori di un luogo ameno indicato come ‘la marina di Montegranaro’ (richiamando la definizione data, a suo tempo, dall’allora sindaco Gianni Basso).