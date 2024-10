Bianchimano è carico:: "Ce la giochiamo con tutti"

E’ balzata agli occhi la sua prestazione contro il Chieti per tutta la straordinaria mole di lavoro che ha messo al servizio per della squadra. Non si è mai risparmiato nel corso delle giornate precedenti Andrea Bianchimano ma, per qualità e pulizia delle giocate al servizio della squadra, la gara di mercoledì è stata a nostro avviso la migliore in maglia canarina, senza dimenticare i 10 giorni travagliati alle spalle dopo il colpo alla testa con la Vigor. "A me piace molto uscire a giocare per dare sfogo all’azione e aiutare la squadra. Anche prima della gara ci eravamo ripetuti che qualunque cosa succedesse, saremmo rimasti in partita. E noi più esperti dovevamo portare il gruppo ad avere questa convinzione e infatti dopo il gol la reazione è stata immediata. Personalmente vedo con questo risultato un bicchiere più che mezzo pieno. Dopo la gara non positiva di Notaresco questo era il giusto banco di prova per dimostrare che siamo un bel gruppo. Con questo spirito e con questo carattere sappiamo che ce la possiamo giocare con chiunque". Due i gol al momento, entrambi dal dischetto ma pesantissimi (a Recanati e nel blitz in casa dell’Atletico Ascoli): il gol su azione arriverà ma non è un’ossessione. "Lo aspetto anche io sicuramente, per un attaccante è importante. Ma io cerco sempre di aiutare la squadra, son venuto con grande entusiasmo e penso di metterlo sul campo. La classifica? Non la guardiamo, è presto per farlo. Noi lavoriamo giorno per giorno al massimo". Intanto rifinitura e partenza in vista della trasferta col Roma City, nell’impianto del Riano Ahtletic Center, con appena 99 posti per gli ospiti ma anche la diretta streaming gratuita che il Roma City farà sul proprio canale youtube. Passando alla squadra difficile vedere in campo Karkalis per il riacutizzarsi del vecchio problema e anche Diouane, uscito anzitempo mercoledì. Probabile l’inserimento di Marucci a destra con Cocino centrale al fianco di Tafa, assetto con il quale si è chiusa la sfida col Chieti.

Roberto Cruciani