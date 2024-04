Biblioteca boom: 5.706 presenze in un anno

In merito all’attività svolta dalla Biblioteca Civica nel 2023, il direttore della stessa, dottor Fabrizio Annibali spiega: "superata la drammatica situazione ascrivibile alla diffusione del covid-19, nel 2023 si è decisamente ricostituito il livello delle presenze e dei prestiti conseguito negli anni precedenti". Così si legge nella relazione annuale redatta dal direttore, dottor Fabrizio Annibali, per il Notiziario della Società Operaia, a cui compete la gestione del servizio bibliotecario: "5.706 le presenze nel 2023 contro le 5.179 del 2022; 1.525 i volumi dati in prestito nel 2023 oltre a 165 oggetto del prestito intersistemico (erano stati 44 nel 2022)". Nel corso del 2023 ha funzionato a pieno regime, anche per l’organizzazione di iniziative ad hoc, la sezione per ragazzi che, inaugurata nel 2021 su due sale (una per 0-10 anni e l’altra 11-16 anni) l’anno scorso ha registrato 1,808 presenze di cui 659 adulti, 982 bambini e 167 ragazzi,, mentre i prestiti esterni sono stati complessivamente 1.327, Sommando le presenze della biblioteca civica con quelle della sezione ragazzi si ottiene un totale di n. 7.514, mentre se si addizionano i prestiti si arriva a un totale di 2.852. Secondo il dottor Annibali: "i dati confermano una positiva ripresa del ruolo della Biblioteca nella realtà cittadina e del territorio". La nuova dotazione libraria acquisita l’anno scorso è stata di 860 volumi, così assegnati: 233 (il 27,10% del totale) alla sezione ragazzi e 627 (il 72,90%) alla biblioteca maggiore. Secondo il direttore la ripartizione effettuata, così come l’acquisto dei libri, ha rispettato in maniera inappuntabile gli indirizzi dettati dal Comitato Paritetico di controllo. Il dottor Annibali precisa inoltre che significative ed importanti sono state le iniziative organizzate dalla "Gino Pieri" e dalla sezione ragazzi per promuovere la diffusione del libro e valorizzare la realtà in cui il servizio bibliotecario è chiamato a svolgere la sua azione. Intanto, collocato a riposo il personale comunale comandato nella biblioteca, il direttore auspica che l’imminente affidamento tramite evidenzia pubblica del servizio al vincitore dell’appalto : "possa rilanciare la biblioteca e riaffermare il suo ruolo insostituibile per lo sviluppo culturale della cittadina". La biblioteca Gino Pieri, che è il nome di un illustre clinico, a Porto San Giorgio rappresenta una delle più importanti istituzioni locali ed una delle più dotate e qualificate a livello regionale con i suoi circa 80,000 volumi, molti dei quali, di assoluta unicità e di grande valore storico.

Silvio Sebastiani