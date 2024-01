Biblioteca chiusa almeno un mese

"Il primo piano del polo culturale ‘Gigli’ dovrà rimanere chiuso al pubblico nelle prime settimane di quest’anno per l’esecuzione di lavori di impiantistica di cui si prevede l’ultimazione entro un termine massimo di 30 giorni": così si legge nella nota diffusa dal Comune. Confermato che nel corso delle verifiche effettuate dall’ufficio tecnico poco dopo l’insediamento della nuova amministrazione, "è emersa la mancanza di alcuni intervento di completamento. Si è provveduto, pertanto, a stanziare le risorse a bilancio e ad avviare le relative opere tra agosto e settembre. Le più recenti comunicazioni dell’ufficio tecnico evidenziano ora la necessità di completare l’impiantistica e altri lavori al primo piano". Di qui la decisione di disporre la chiusura di quegli spazi per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. "Come già fatto in altre situazioni di criticità che abbiamo ereditato e sono emerse nei mesi scorsi su edifici comunali – proseguono gli amministratori – abbiamo atteso le relazioni dei tecnici per poi agire tempestivamente". In risposta alle discussioni in corso (soprattutto sui social) sull’importanza del servizio ora sospeso, "non ci sfugge l’importante ruolo svolto dalla biblioteca comunale, luogo di cultura e di aggregazione che vogliamo sostenere e, dove possibile, potenziare per incrementare il patrimonio librario e il numero di utenti e iscritti". E’ stata ritenuta inopportuna una ricollocazione temporanea della biblioteca in altra sede.

m.c.