Biblioteca chiusa Ancora polemiche

I Giovani Democratici insistono sulla inopportunità della chiusura della biblioteca comunale nel periodo natalizio quando il servizio poteva tornare comodo agli studenti universitari rientrati in città: "E’ naturale che se un servizio non c’è, non vi è neanche utenza. Fermo restando che va riconosciuto il diritto alle ferie per il personale, è pur vero che per garantire un minimo di ore si possono utilizzare i giovani del servizio civile almeno per garantire il servizio mattutino". Infine, è un grave errore, per i Gd, che a rispondere alle loro obiezioni sulla gestione nel periodo natalizio della Biblioteca comunale sia stata una dipendente comunale e non l’amministrazione.