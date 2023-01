Biblioteca chiusa durante le festività Levantesi: "Ecco perché"

La biblioteca comunale ‘Enzo Conti’ off limits per gli studenti universitari fuori sede che tornano a casa per le vacanze? Ai Giovani Democratici risponde a stretto giro di posta la responsabile del settore, Alessandra Levantesi precisando che "la struttura ha chiuso per qualche giorno in occasione delle festività natalizie, soprattutto alla luce dell’esperienza pregressa per cui non biblioteca non si sono registrate significative frequentazioni tra Natale e l’Epifania". Alla luce di questo dato, dunque, è stato deciso di tenere chiuso il servizio che, lo ricordiamo, tornerà ad essere operativo il 9 gennaio. "L’organizzazione messa a punto ha inteso sfruttare il periodo dell’anno meno disagevole e frequentato, grazie anche alla concomitante chiusura delle scuole, per conciliare esigenze diverse – prosegue la spiegazione della Levantesi – e quindi poter accordare al personale preposto qualche giorno di ferie, anche in considerazione del fatto che molte delle attività programmate si sono svolte e si svolgeranno fuori dal normale orario lavorativo". E da domenica 15 gennaio, si riparte con altre nuove proposte.