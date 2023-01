Biblioteca chiusa fino al 9 gennaio, i giovani democratici attaccano: "Così si penalizzano gli studenti"

Tanti giovani montegranaresi che, durante l’anno, sono fuori città per motivi di studio, tornano a casa per Natale e, in vista delle serrate sessioni d’esame che li attendono a ridosso delle festività, vorrebbero approfittare della biblioteca comunale per portare avanti gli studi delle materie d’esame. In città, tuttavia, la possibilità di usufruire della biblioteca prima del rientro nelle sedi universitarie è del tutto preclusa "perché il servizio è chiuso fino al 9 gennaio. Come ben noto, le vacanze di uno studente universitario non possono prolungarsi fino al 9 gennaio – rilevano i Giovani Democratici – perché significherebbe saltare gran parte degli esami sostenibili a inizio anno accademico. Un fatto noto ai più ma, evidentemente, non all’amministrazione che chiude la biblioteca e la riapre proprio quando gli studenti ripartono".

Non è un problema di oggi tant’è vero che "lo scorso ottobre, noi GD avevamo presentato al Comune un avviso pubblico per il finanziamento di progetti che avrebbero reso la nostra struttura all’avanguardia. Proposta – aggiungono i GD – respinta dalla maggioranza secondo la quale il progetto non era adeguato alla nostra biblioteca e i servizi erano già di per sé impeccabili".

Di tutt’altro avviso i Gd che rilevano in queste decisioni "le lacune di una struttura che non riesce ad intercettare da molto tempo le esigenze degli universitari e, fatto ancora più grave, denota come la compagine guidata dal sindaco Endrio Ubaldi sia miope e poco empatica verso il mondo giovanile del posto".