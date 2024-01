"Biblioteca chiusa, i disagi sono notevoli"

La vicenda della biblioteca comunale ancora chiusa è oggetto di interesse per gli studenti, soprattutto universitari che si vedono negata la possibilità di utilizzare gli spasi del polo culturale ‘Gigli’ in attesa di provvedimenti sui quali l’amministrazione sta ancora facendo le valutazioni del caso. Intanto, Fabio Rossano (segretario dei Giovani Democratici) denuncia "la prolungata chiusura della biblioteca comunale avvenuta il 27 dicembre 2023. Nonostante la promessa di riapertura, a oggi la struttura rimane inaccessibile, causando notevoli disagi, in particolare agli studenti privati di un luogo cruciale per lo studio, soprattutto in vista degli esami. La mancata attivazione di soluzioni sostitutive accentua ulteriormente il disservizio. La biblioteca rimarrà chiusa per l’intero mese di gennaio". Rossano chiama in causa il sindaco che "è chiamato a rispondere a questa situazione di disagio, assumendo un ruolo attivo per garantire una pronta riapertura della biblioteca e offrendo alternative valide per permettere agli studenti di continuare le proprie attività. Richiedo un intervento immediato per risolvere una criticità che sta privando la comunità di uno spazio essenziale per la crescita culturale".