Biblioteca Gino Pieri, bando per la gestione

Il dirigente comunale del settore servizi sociali e cultura ha stabilito l’affidamento a terzi il servizio di gestione della biblioteca civica Gino Pieri attribuendo la procedura di selezione alla Provincia di Fermo e autorizzando l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di cui sopra. Il dirigente ha anche determinato di incaricare il collega dirigente del primo settore ad attuare i seguenti indirizzi: durata dell’appalto 36 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, indicativamente prevista per l’01/05/2024 e con riserva di ripetere il contratto, alle stesse condizioni per un periodo di ulteriori 24 mesi; valore importo presunto dell’appalto 330.513,00 (IVA esente) oltre 500 euro annui oltre IVA se dovuta quali oneri di sicurezza (per un totale di € 2.500,00 oltre IVA se dovuta per ll quinquennio. L’ìmporto è stato calcolato tenendo conto da un lato di un monte complessivo presunto di 7.860 ore (per il triennio), dall’altro del costo orario desunto dalle norme vigenti ammontante a 25,23 euro.