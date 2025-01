Biblioteca Mannocchi, oggi c’è l’iniziativa ‘Crescere con un libro’

Appuntamento da non perdere, oggi alle 17 presso la Biblioteca comunale Luigi Mannocchi di Petritoli, con l’iniziativa ‘Crescere con un libro’ letture condivise ad alta voce per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. L’evento è organizzato dal comitato biblioteca in collaborazione con le lettrici e i lettori volontari ‘Nati per leggere’ ed è preposto a creare una preziosa occasione di incontro di comunità. La biblioteca è sì, il cuore culturale del paese che tutti possono raggiungere per studiare e leggere. Ma è anche luogo di incontro, confronto e condivisione da cui uscire arricchiti del sentimento di appartenenza. E’ anche possibile contribuire alla raccolta di opere che rappresentano il patrimonio culturale della biblioteca, donando libri ritenuti significativi per le generazioni presenti e future. "Aggiornare il catalogo – dicono dal comitato biblioteca – è il nostro obiettivo. Oltre agli acquisti mirati, le libere donazioni sono preziose perché testimoniano il senso di condivisione dello stesso obiettivo".