In bici finisce in una buca: da mesi in riabilitazione

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 25 aprile 2025 – Sono tante le strade comunali ridotte in pessime condizioni, piene di buche, mal tenute oggetto di ripetute segnalazioni dei cittadini che, sollecitando interventi, ne denunciano i pericoli per i mezzi e, soprattutto, per le persone, con i possibili risvolti giuridici per l’ente. Emblematica, in tal senso, è la vicenda di una giovane promessa del tennis tavolo, un ragazzo originario di Lagos (Nigeria), ingaggiato dall’Asd TTVita. Un giovane che, a distanza di un anno e mezzo dal gravissimo incidente provocato dalla presenza di una buca (non segnalata), avvallamenti e dislivelli del manto stradale lungo via dei Cocciari, è ancora ricoverato al centro di alta riabilitazione Santo Stefano tanto erano risultate importanti le lesioni fisiche riportate nel sinistro del 26 gennaio 2024 lungo i Cocciari. Oggi, il 34enne è costretto a una deambulazione ridotta, solo con l’ausilio di carrozzina, con gravissimi danni permanenti neurologici, fisici e psichici.

A quanto risulta, il ragazzo stava percorrendo quella strada (fortemente in pendenza) in sella alla sua bicicletta verso la provinciale Montegranarese quando si è imbattuto in una buca occultata dal fogliame, perdendo il controllo della bici, cadendo rovinosamente a terra, riportando lesioni alla testa e in altre parti del corpo e al Pronto Soccorso gli era stato diagnosticato un ‘grave trauma cranico con contusione cerebrale frattura teca-base cranica’. Il fatto è che la buca non era stata segnalata da alcun cartello da parte del Comune su cui grava l’onere della manutenzione e della sorveglianza di quel tratto di strada per scongiurare situazioni di pericolo. Dopo l’incidente, il Comune ha provveduto ad asfaltare via dei Cocciari ma ormai il danno era fatto. E le conseguenze le ha subite anche l’Asd TTVita che aveva assunto il nigeriano come agonista in competizioni di alto livello in serie B1, e come allenatore del settore giovanile e che molto di più avrebbe potuto fare se non avesse subito questo gravissimo incidente.

m. c.