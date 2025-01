’Bici scuola’, il progetto della polizia per le primarie

La polizia stradale di Fermo ha presentato il progetto ’Bici Scuola’, alle scuole primarie dell’istituto comprensivo ’Rita Levi Montalcini’ di Porto Sant’Elpidio. Si tratta di un progetto educativo nato in collaborazione col Giro d’Italia, al fine di educare i piccoli studenti all’uso consapevole della bicicletta.

Il progetto ha offerto la possibilità di partecipare ad una ’lezione speciale’ tenuta da personale della specialità, per avvicinare i bambini all’uso della bicicletta ed alla mobilità sostenibile, al rispetto dell’ambiente ed ai temi della sicurezza e dell’educazione stradale. Accompagnato dalla visione di filmati e slide, l’incontro ha permesso agli alunni di acquisire importanti informazioni sull’uso della bicicletta, sull’equipaggiamento necessario e sulle prescrizioni di sicurezza, per imparare a contrastare tutti quei comportamenti che potrebbero essere dannosi per la loro sicurezza.

Al termine della lezione i bambini hanno potuto interagire direttamente con il personale della polizia stradale che, per l’occasione, ha esposto l’autovettura di servizio e le sue principali dotazioni utilizzate durante i quotidiani servizi di vigilanza. L’evento è stato un grande successo con un elevato interesse da parte dei bambini, rimasti piacevolmente divertiti dalla modalità della lezione che ha permesso di far comprendere le principali misure di sicurezza durante la guida della bicicletta su strada, al fine di evitare pericoli per sé e altri.