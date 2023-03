Bilancio 2022, il cda Tod’s convoca gli azionisti

L’approvazione del bilancio 2022 del Gruppo Tod’s e la destinazione del risultato d’esercizio oltre che per l’autorizzazione e l’acquisto e la disposizione di azioni proprie, insieme ad altre questioni relative aspetti della Relazione sulla politica di remunerazione, saranno i punti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti che il Cda ha convocato per il 19 aprile. La proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie prevede che il numero di azioni acquistabili, per un periodo di 18 mesi, sia pari al limite massimo previsto dalle norme vigenti e gli acquisti dovranno essere effettuati assicurando la parità di trattamento tra gli azionisti, a un prezzo compreso tra il minimo e il massimo stabiliti della specifica relazione. Ad oggi, né la Tod’s spa, né alcuna delle società controllate dalla stessa detengono azioni della società. Il Cda ha anche approvato l’aggiornamento della Politica di sostenibilità e il nuovo Piano di Sostenibilità per il triennio 2023-2025, nonché la ‘Politica per le iniziative di filantropia, solidarietà e sostegno alle comunità’ nel rispetto dei principi di integrità e trasparenza enunciati nel Codice Etico del Gruppo.