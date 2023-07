Bilancio ambientale bocciato in Consiglio, l’amarezza dei giovani Dem

È un Consiglio comunale sotto tono quello che apre il mese di luglio, pochi punti all’ordine del giorno, scarsa la discussione, maggioranza compatta a votare per mandare avanti ad esempio i lavori di somma urgenza dopo il maltempo di maggio scorso o le modifiche del regolamento sugli immobili di edilizia convenzionata.

L’unico punto che ha fatto discutere l’assemblea e che ha portato ad una scia di polemiche è quello legato alla mozione illustrata dal consigliere di minoranza Renzo Interlenghi, su iniziativa dei Giovani Democratici di Fermo che chiedevano di introdurre il bilancio ambientale, una possibilità bocciata all’unanimità della maggioranza: "Parlare di bilancio ambientale vuol dire pensare ad un metodo di amministrazione pubblica più consapevole sugli effetti delle proprie azioni.

Spiega Mattia Santarelli, segretario Giovani Democratici: "Vuol dire iniziare seriamente a conciliare le proprie scelte con un bilanciamento di tutti gli interessi in campo, una seria analisi tra i costi e i benefici non solo in termini meramente economici, ma anche eticamente orientati verso la sostenibilità ambientale e, infine, vuole dire adottare un metodo più trasparente nei confronti dei cittadini. È una misura, questa della valutazione di impatto ambientale, oltretutto, che sarà presto richiesta anche dal Pnrr nella sua attuazione. Ma questo la maggioranza di Calcinaro non lo ha ancora capito". Santarelli spiega che l’unico motivo per cui la mozione sarebbe stata bocciata è che sarebbe stato un impegno troppo complesso per gli uffici: "Quasi un insulto per la stessa intelligenza di chi in quegli uffici ci lavora. E ciò che davvero stupisce non è tanto la totale incapacità di cogliere certi stimoli da parte del nostro sindaco, a cui ormai ci siamo rassegnati, ma piuttosto la scelta di affossare la proposta da parte di chi addirittura si definisce "progressista" e vicino a certi temi. Guardare al futuro, oggi, vuol dire guardarci intorno, guardare all’ambiente, e tutelarlo".

"Dispiace questa posizione contraria, distante dal sentire delle nuove generazioni anche da chi dovrebbe farne parte, aggiunge la segretaria provinciale Dorotea Vitali, Il sindaco e la giunta hanno scelto la loro linea. Linea di chi poco se ne importa di mettere in atto delle buone pratiche per un modello di sviluppo sostenibile per la città di Fermo. A questo punto ci chiediamo, se il sindaco è così sicuro del suo modello comunale, di che cosa ha paura? Davvero una semplice rendicontazione ambientale che dimostra la trasparenza dell’operato sostenibile verso i cittadini fermani fa così spavento?".