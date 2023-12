Bilancio di previsione approvato senza aumenti

Approvato dalla giunta il bilancio di previsione 2024-2026: "Le spese correnti ammontano a 16,6 milioni di euro, quelle in conto capitale a 10,5 milioni". Lo rende noto l’assessore delegato Francesca Petracci, la quale presenta così l’importante documento: "Siamo già riusciti a chiudere il bilancio grazie alla sinergia con cui hanno lavorato i vari assessorati. Questo ci permette di programmare per tempo gli interventi e di presentare l’atto al Consiglio comunale entro fine anno". Questi, secondo lei gli elementi da rimarcare: "Imu, addizionale Irpef canone patrimoniale e mercatale non hanno subito aumenti". Non cita la Tari mentre riguardo all’adeguamento al tasso d’inflazione programmato dice che ha riguardato solo alcuni servizi a domanda individuale e che si è reso necessario per far fronte all’aumento dei costi. In merito alle opere pubbliche, la Petracci rileva che dal Bilancio emerge il rilevante aiuto ricevuto dalla Regione: "gli ottimi rapporti tenuti con essa hanno favorito l’arrivo di finanziamenti per opere di rilievo: dall’impiantistica sportiva (arena Europa) al porto fino agli interventi per l’efficientamento energetico". Il sindaco Valerio Vesprini ha ringrazio gli uffici comunali per il lavoro portato avanti: "il pareggio di Bilancio – sono le sue parole - si è avuto grazie a interventi di razionalizzazione e contenimento delle spese in tutti i settori. Finalmente anche il Comune è arrivato all’approvazione dell’importante atto politico amministrativo in tempi congrui".