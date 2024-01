Bilancio di previsione: sociale e investimenti

"E’ un bilancio che riguarda il sociale cui viene dedicata gran parte della spesa corrente – affermano il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore al bilancio, Claudia Bracalente con la soddisfazione per essere riusciti ad approvare il previsionale entro la fine del 2023 – garantendo tutti i servizi di fondamentale utilità sociale. Ma è anche un bilancio con grandi investimenti nelle opere pubbliche che riguardano la rigenerazione urbana, scuole, viabilità, cimiteri, centro storico e frazioni". A proposito del sociale, gli amministratori confermano i servizi in gestione associata dell’Ambito XX per 700mila euro (Cag, Educative Territoriale e Scolastica, centri diurni per disabili, servizio di assistenza domiciliare), di aver raddoppiato i fondi a sostegno dei minori e delle situazioni di disagio familiare sul territorio (circa 300mila euro). Sul fronte degli investimenti, nel 2024 sono previsti: ampliamento dei due civici cimiteri (con 100mila euro per manutenzioni); la rete fognaria di Fonte Cerreto e di Castellano; la prosecuzione dei progetti del Pnrr di rigenerazione urbana su 6 immobili in centro storico; la ristrutturazione del Palazzo Gherardini; il nuovo asilo nido; interventi sul palazzo comunale; il rifacimento del ponte Squadroni (a Bivio Cascinare), la riqualificazione di palazzo Menghetti e del viale di Porta Romana; manutenzioni e cura degli spazi verdi (300mnila euro); implementazione della videosorveglianza; adeguamento del piano di protezione civile; un piano parcheggi relativo al centro storico, efficientamento energetico; sostegno alle attività commerciali (stanziati 50mila euro) e Sportello Europa. In materia di edilizia scolastica, l’impegno sarà per la nuova ‘Bacci’ e la nuova palestra comunale, la scuola di Cascinare e gli investimenti per delocalizzare gli alunni; la progettualità sul Tarantelli (di concerto con la Provincia). "Sono previste cifre importanti per spese di progettazione. Daremo seguito al Progetto Nomisma per centro storico e zona Brancadoro e ad altre progettualità strategiche (Piazza Mazzini a Casette d’Ete, valorizzazione delle mura e dei punti panoramici del centro storico in ottica di Borgo accogliente, area Mandozzi)". Per la promozione culturale: il progetto ‘10 Comuni’ con Camera di Commercio di Nizza, il 500o della nascita del Bacci, il festival jazz e un progetto in memoria di Antonio Santori; 50° dell’Accademia Organistica Elpidiense).

Marisa Colibazzi