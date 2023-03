Bilancio e opere pubbliche all’esame delle commissioni

Convocate la prima e la seconda commissione consiliari per l’esame propedeutico degli elementi attinenti al bilancio di previsione 2023-25 e dello stesso bilancio che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale. La prima commissione è convocata alle ore 18,15 del 23 marzo; la seconda alle 18 del 21 marzo. Mentre l’ordine del giorno della seconda commissione contiene il solo argomento: "Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2023-25 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2023", molto più articolato e composto da sette punti quello della prima commissione. I più importanti sono: addizionale Irpef annualità 2023: conferma aliquota e detrazione; Imu, Imposta municipale propria: determinazione aliquote per l’anno 2023; modifiche ed integrazioni Imu; ricognizione degli immobili di proprietà suscettibili di alienazione eo, approvazione schema piano alienazioni; individuazione delle aree di proprietà comunale e determinazione del prezzo di cessione; approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-25, della nota di aggiornamento del Dup e degli allegati previsti dalla vigente normativa; approvazione regolamento per la definizione agevolata delle controversie.