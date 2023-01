Bilancio, ecco perché i conti non tornano

Un file inserito per errore e non adeguatamente ricontrollato in quanto il riassunto del Piano Triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione non è stato ristampato dopo la prima revisione: sarebbe questa l’impasse da cui è scaturita l’incongruenza tra dati e cifre del documento e subito diventata oggetto di critiche e polemiche da parte della minoranza consiliare di ‘Avanti Montegranaro’. "Nella dialettica politica ci deve stare tutto – afferma il sindaco Endrio Ubaldi – ma non dichiarazioni che arrecano grave pregiudizio all’immagine di Montegranaro. Per questo vogliamo fare chiarezza". E sgombrare il campo da ogni equivoco, per Ubaldi, significa anche dare il giusto merito all’assessore Giacomo Beverati che ha notato la differenza di dati e cifre nei documenti del bilancio. A detta di Ubaldi, né lui, né il presidente del consiglio, Niccolò Venanzi, né il segretario generale avrebbero potuto accorgersi dell’incongruenza proprio perché, "per evitare inutili sprechi di carta, il documento già ricontrollato diverse volte prima della approvazione in giunta, non è stato ristampato nei giorni successivi e né il sindaco, né l’assessore hanno la possibilità di accedere al sistema informatico".

Erano tre i punti in cui si sono ravvisate le congruenze: i 500mila euro da aggiungere per il palazzetto dello sport, la manutenzione dell’edificio scolastico di San Liborio con una previsione di spesa di 150mila euro la conseguente revisione della spesa per la manutenzione straordinaria delle strade. Il sidnaco Ubaldi su un punto si mostra categorico: "Tutto è riconducibile all’inserimento per errore di un file ma non intendiamo crocifiggere nessuno dei nostri dipendenti perché tutti hanno lavorato al meglio pur di trovare la quadratura nel previsionale. Si è trattato di un errore non sostanziale, perché la sera stessa del consiglio (il 29 dicembre, ndr) abbiamo approvato l a rettifica e il mattino successivo abbiamo depositato la documentazione, convocando il consiglio comunale per l’11 gennaio (inizio ore 18)". Per Ubaldi "ciò che fa male, è che si sia gettato ombre sull’operato dell’amministrazione. Ma, tra una settimana, in consiglio, daremo ogni dettaglio su azioni che sono avvenute in questi giorni a discapito del nostro Comune".

Marisa Colibazzi