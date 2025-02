Bilancio in chiaroscuro. Tanti buyer dall’estero ma l’aumento non c’è stato

Un bilancio in chiaroscuro è stato stilato dai calzaturieri fermani al termine del Micam e delle altre fiere che hanno chiuso i battenti ieri sera introducendo la Milano Fashion Week. Con 40.449 visitatori professionali totali per il 45% stranieri, provenienti da 127 Paesi come Giappone, Cina, Francia, Spagna, Germania, Grecia e Turchia, i quattro eventi hanno confermato i numeri in linea con la scorsa edizione e rilanciato la varietà di stili e tendenze dell’accessorio, ormai considerato parte integrante dal mondo del fashion globale. In un quadro economico complesso, sia per il mercato interno sia per quello internazionale, i quattro appuntamenti hanno presentato le proposte di 1.758 marchi, di cui il 46% proveniente da 51 paesi diversi, dimostrando la forza dello strumento fieristico nel creare occasioni concrete di business, che la sinergica contemporaneità delle manifestazioni ha ulteriormente potenziato.

A certificare l’importanza degli appuntamentiAntonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri ha affermato che la moda, nel suo insieme, è un settore chiave per lo sviluppo economico e occupazionale dell’Italia. La staffetta ideale tra le manifestazioni fieristiche dedicate al fashion prosegue: da oggi a Fiera Milano è infatti in corso Lineapelle che chiuderà il 27 febbraio. Le grandi griffes del lusso che hanno sede nel fermano hanno istituito degli appositi percorsi formativi che richiamano l’interesse dei giovani. Valentino Fenni, presidente della sezione calzature di Confindustria Fermo accoglie al Micam le due classi del progetto Masterclass Fendi dell’Ipsia Ricci, indirizzo moda: "Non si può solo parlare di giovani e formazione, vanno coinvolti e resi protagonisti. Oggi lo abbiamo fatto". L’iniziativa fa parte del progetto di Assocalzaturifici che ha coinvolto ‘classi moda’ di tutta Italia. Un momento per osservare le collezioni e capire, grazie allo spazio Academy all’interno del Micam, come si realizza davvero una calzatura, quanto ci sia di tradizionale e quanto di tecnologico. Le docenti lvia Moriconi e Carmela Calabrò hanno aggiunto: "Erano anni che speravamo di arrivare al Micam, quando Confindustria Fermo ci ha confermato la possibilità non abbiamo esitato". Il tour è stato intenso: siamo partite alle tre del mattino, poi appena in fiera abbiamo cominciato a girare per gli stand, abbiamo potuto parlare con gli imprenditori e studiare le scarpe prodotte. Interessante, anche vedere che c’è chi ha utilizzato mele e arance per realizzare, come fatto da noi l’anno scorso per un progetto nazionale" spiega una delle studentesse del V anno. Gianni Gallucci presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Fermo ha detto: "Fare rete con il nostro sistema scolastico è determinante, così possiamo dare un futuro al distretto". Fabrizio Luciani presidente di Confindustria Fermo ha concluso: "Un plauso a queste iniziative; le scuole sono un vivaio da coltivare per far fiorire i giovani talenti, e le aziende devono essere inclusive e brave a valorizzarli".

Vittorio Bellagamba