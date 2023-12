Bilancio ok ma la minoranza è pronta a dare battaglia

Molto probabilmente è la prima volta che a Porto San Giorgio il bilancio di previsione viene approvato senza sforamenti. Il documento è stato presentato in Consiglio comunale venerdì scorso dall’assessore Alessandra Petracci, che ha tenuto a tranquillizzare i contribuenti facendo sapere che non vi sono stati aumenti delle imposte, anche se ha fatto uso dell’adeguamento al tasso programmato d’inflazione del 2,3%. Non ha comunicato le tariffe della Tari, Tassa rifiuti, perché ha detto che verranno definite il prossimo 30 aprile e in maniera tale da coprire il costo integrale del servizio. Ha poi evidenziato che sulle spese correnti molto ha pesato il nuovo contratti del personale, che la quadratura si è avuta con la riduzione delle spese discrezionali e che per i lavori pubblici nelle casse comunali ci sono i seguenti fondi concessi dalla Regione: 100.000 euro per la riqualificazione di impianti sportivi, 806.000 euro per i dragaggi e 38.000 per la rifioritura delle scogliere. Sulla questione dei lavori pubblici ha ripreso e allargato il discorso, il sindaco Valerio Vesprini: "Nel prediposrre l’elenco delle opere pubbliche da allegare al bilancio – sono le sue parole - abbiamo abbandonato il sistema del passato quando si presentava il libro di sogni di interventi mai poi realizzati. Noi puntiamo su tre opere: riqualificazione delle vie Nazario Sauro, Panoramica e Gentili. Poi i lavori su lungomare e mercato coperto. Inoltre destineremo i finanziamenti che arriveranno da Stato e Regione per la messa in sicureza e l’efficientamento energetico delle scuiole e riprenderemo in considerazione un vecchio progetto sul rischio idrogeologico di Monte Cacciù". La prima a fare da contraltare a sindaco e maggioranza la consigliera del Pd, Catia Ciabattoni, anticipando il pollice verso al bilancio da parte dell’opposizione. Un bilancio da lei definito improponibile, di natura essenzialmente contabile e senza una proposta politica: "Perché – suggerisce –non si usa la leva fiscale tassando ad esempio i proprietari di locali per negozi perennemente sfitti perché troppo esosi e che rappresentano un danno per il commercio? Inoltre perché non si limitano le spese per le manifestazioni? Grida vendetta che si spendono oltre 20.000 euro per la festa della befana". Il consiglio si è concluso con il sì per l’ex fornace Branella.

Silvio Sebastiani