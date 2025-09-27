Bimba di 2 anni cade dallo scivolo, portata al Salesi

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 27 settembre 2025 – Attimi di apprensione per una bambina di circa due anni, che ieri mattina è caduta dallo scivolo. La piccola, soccorsa dopo un breve episodio di perdita di sensi, si è ripresa ed è stata trasportata in eliambulanza al Salesi di Ancona. E’ successo ieri mattina intorno alle 10 a Porto Sant’Elpidio in un parco. Doveva essere una mattina come tante altre, quando i bimbi giocano in una bella giornata di sole autunnale. Ma è andata diversamente per la bambina protagonista di disavventura.

Da una sommaria ricostruzione dei fatti, sembrerebbe infatti che la piccola sia semplicemente inciampata nel suo stesso piedino, mentre saliva le scalette dello scivolo, da cui poi slittare sul piano inclinato dello stesso gioco. Perdendo equilibrio, la bambina sarebbe però caduta da un’altezza di poco maggiore dei 50 centimetri. A seguito del colpo con il suolo, la piccola ha momentaneamente accusato una perdita di coscienza, pur riprendendosi quasi nell’immediato.

Il fatto ha terrorizzato chi si stava occupando di lei, che ha immediatamente lanciato la richiesta di aiuto ai soccorsi. Il luogo dell’accaduto è stato tempestivamente raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 composto dall’automedica e dalla Croce Azzurra di Porto San Giorgio. All’arrivo degli operatori, la bambina era vigile e cosciente, non lamentava nessun dolore ed era sorridente. La piccola è stata sottoposta ai primi controlli sul posto, ma a scopo precauzionale, il personale medico e sanitario ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso da Ancona. L’eliambulanza è atterrata a poca distanza dal luogo dell’incidente. La bambina è stata quindi stabilizzata e caricata per il trasferimento all’ospedale pediatrico Salesi.