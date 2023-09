Bimba di 4 anni cade dalla finestra: grave dopo volo di tre metri e mezzo

Porto San Giorgio, 18 settembre 2023 – Era in braccio alla mamma vicino alla finestra quando, a seguito di un brusco movimento, è sfuggita al controllo del genitore e, dopo aver perso l’equilibrio, è precipitata dal primo piano. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di ieri in una struttura di accoglienza di Porto San Giorgio e a fare un volo di circa tre metri e mezzo è stata una bambina di quattro anni ospite della struttura.

Erano da poco passate le 12 quando la piccola era insieme con la mamma vicino ad una finestra della struttura, situata nella zona sud della città, in zona Salvano. Quindi un movimento repentino fatto per gioco, la perdita di equilibrio e il volo per poi schiantarsi atterra. A dare l’allarme è stata la madre della bambina e i responsabili della struttura hanno immediatamente chiesto i soccorsi.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio che, dopo le prime cure, vista la gravità della situazione, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. L’elicottero, nel giro di dieci minuti, è atterrato su un terreno situato dietro al supermercato EuroSpin. Ad attendere gli elisoccorritori c’erano gli operatori della Croce Azzurra, che ne frattempo avevano trasferito la piccola in quella area. La bambina, una volta trasportata al Pronto soccorso del capoluogo dorico, è stata stabilizzata e sottoposta agli esami di rito, che hanno riscontrato lesioni e contusioni in diverse parti del corpo.

Attualmente si trova ancora ricoverata all’ospedale pediatrico Salesi in prognosi riservata a causa del trauma cranico riportato a seguito della caduta. Sul posto anche la polizia di Fermo che, dopo aver ascoltato i testimoni dell’incidente, ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica del drammatico episodio.