Bimbi alla scoperta de ‘I fantastici 4 elementi’

Acqua, aria, fuoco e terra, sono gli elementi del progetto didattico ‘I fantastici 4 elementi’ promosso dall’istituto Pagani di cui si è festeggiata la conclusione con la manifestazione tenutasi presso il giardino adiacente la scuola dell’infanzia di Altidona. Il progetto si è sviluppato durante tutto l’anno scolastico facendo vivere ai bambini diversificate esperienze legate ai quattro elementi. A partire dai laboratori Stem (allestiti durante le settimane scientifiche a cura delle insegnati della scuola), fino alla preparazione della polenta passando per la realizzazione dei mattoncini di argilla. Si sono aggiunte attività didattiche in outdoor che hanno permesso ai bimbi di capire come l’unione dei 4 elementi possa produrre risultati sorprendenti. A conclusione del progetto, i piccoli della scuola dell’infanzia di Altidona, sono stati protagonisti dello spettacolo ‘I fantastici 4 nel paiolo’ realizzato con canti e piccole coreografie sui 4 elementi. La festa ha segnato la conclusione del progetto che ha visto l’impegno dei bambini e delle bambine, guidati dalle loro insegnanti con collaborazioni speciali tra cui l’associazione ‘Centro storico’ e la Pro loco. "Ringraziamo chi ci ha supportato – dicono dall’Istituto – e chiunque abbia permesso la realizzazione della festa e abbia partecipato".