Bimbi e alimentazione sana Tre giorni di incontri e spettacoli

Tre giorni (5, 6 e 20 aprile) per parlare di alimentazione sana. Mercoledìsi inizierà alle 17,30 al teatro con un dibattito sul tema dell’alimentazione in età pediatrica, a cui farà seguito lo spettacolo del vincitore di Italia’s Got Talent 2020 Andrea Fratellini ed il suo esilarante Zio Tore. L’ingresso è gratuito: dalle ore 16 di lunedì 3 aprile i biglietti-invito potranno essere ritirati nella libreria ’Perdigiorno’ in viale della Vittoria n. 117. Interverranno, oltre all’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, anche la pediatra Lorella Ciferri, da anni al fianco dell’associazione GenotoriAmo, e la nutrizionista di Biomedfood Francesca Raffaelli. Nella stessa occasione saranno presentati gli altri due incontri rivolti a tutti coloro che sono coinvolti nell’alimentazione del bambino: il secondo si terrà giovedì 6 aprile nella sala Castellani (ore 21) ed è intitolato ’Alimentazione bio e bambini’, con Ciferri e Raffaelli che cercheranno di chiarire dubbi e perplessità e spiegare perché è importante prediligere l’alimentazione biologica in età pediatrica.

Giovedì 20 aprile alle 21, sempre nella sala Castellani, sarà invece la volta dell’incontro-degustazione sul tema ’Farine biologiche e non raffinate - bambini e alimentazione sana’. L’Associazione ’GenitoriAmo’ promuove scelte alimentari rispettose della salute I soci fondatori, attraverso la presidente Chiara Brandimarti, sottolineano come "eventi di questo tipo dimostrano che anche Porto San Giorgio intende impegnarsi e attraverso la divulgazione di informazioni a tutela della salute dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie". L’assessore Lanciotti aggiunge che "i temi degli incontri e l’azione volta nella mensa sono al centro del programma elettorale di questa amministrazione così come la biosostenibilità ed il rispetto delle linee guida dell’Oms, in una logica di salute e prevenzione".