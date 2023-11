Bimbi nati prematuri. Lotta e testimonianze

In occasione della Giornata Mondiale per la Prematurità, dedicata ai bambini venuti al mondo prematuramente, oltre che ai genitori e ai medici che lottano insieme a loro, l’amministrazione ha voluto dare un sostegno concreto all’iniziativa illuminando con luci di colore viola la fontana in piazza e quella sulla rotonda, ma anche organizzando un momento di riflessione per domani (ore 21,15, sala ‘Gigli’). "I bimbi nati prematuramente sono fragili e al tempo stesso sono piccoli guerrieri – commenta il vicesindaco, Andrea Balestrieri che, peraltro, ha vissuto la realtà della prematurità nella propria famiglia. "Come amministratore e come genitore sono felice di ascoltare gli autori dei due libri che parlano di questo argomento in un incontro reso possibile anche grazie all’Associazione di volontariato in neonatologia ‘Prima del tempo’". Nel corso della serata, porteranno la loro testimonianza la dottoressa Rita D’Ascenzo, del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Salesi di Ancona insieme a Giovanni Pompins, autore del libro ‘Come una bambina’ e Giorgia Coppari col suo romanzo ‘Vittoria’ con il contributo della regista e interprete dell’omonimo film, Giulia Merelli. L’evento è a ingresso gratuito