Bimbo morto investito a Fermo, l’autista dello scuolabus sostituiva il collega malato

Sant'Elpidio A Mare (Fermo), 7 marzo 2023 – Il conducente dello scuolabus che lunedì mattina ha investito e ucciso il piccolo Jaghanur, di appena 18 mesi, in realtà quella mattina non doveva essere alla guida del mezzo. L'autista di turno non si sentiva bene e il 57enne si è offerto di sostituirlo. Un piacere fatto a un collega. E invece, tragica fatalità ha voluto che accadesse qualcosa di imponderabile che ora lo vede indagato per omicidio stradale secondo il fascicolo aperto in Procura.

"L’autista è distrutto, dispiaciuto, ma purtroppo non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia”, dice il suo legale, nominato dalla Steat (società per cui lavora da anni il conducente), Francesco De Minicis. Ferma restando la necessità di fare chiarezza sull’accaduto, la difesa del 57enne smentisce che lo scuolabus abbia mai fatto retromarcia, come riportato da voci incontrollate.

Stamattina è stato notificato il decreto di sequestro dello scuolabus della Steat. "Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire e le indagini stanno proseguendo”, si limita a dire il comandante della Polizia Locale, Stefano Tofoni che fa capire di essere a buon punto e che ha già sentito diversi testimoni e lunedì sera anche la mamma di Jaghunar (difesa dall'avvocato Laganà). E altre informazioni utili a chiarire l'accaduto si spera possano venire dall'esame autoptico, previsto per questa mattina.