Bimbo picchiato e graffiato Giallo al centro educativo

Sarebbe stato colpito più volte con pugni e schiaffi al volto e al corpo, per poi essere graffiato dall’educatrice della comunità educativa in cui si trovava temporaneamente. È questa l’inquietante accusa che arriva dai genitori di un bambino di dieci anni che è finito al pronto soccorso a causa dei segni di abrasione che potrebbero essere stati provocati dalla presunta aggressione di una operatrice sociale. Un episodio ancora tutto da chiarire quello che si sarebbe consumato all’interno di una casa d’accoglienza situata nel centro storico di Fermo. Secondo la versione fornita dalla mamma ai sanitari dell’ospedale "Murri", il bambino sarebbe stato oggetto di un rimprovero da parte dell’educatrice che sarebbe andato oltre i limiti, culminando con un pugno alla bocca, colpi all’orecchio e alla spalla. Nel gesto di rabbia, poi, la donna avrebbe stretto forte il braccio del minore fino a conficcargli un’unghia sul braccio e provocargli un’escoriazione. Il fatto sarebbe accaduto nella mattinata e i genitori del bambino sarebbero stati avvisati dal tutore legale della presunta vittima. Appresa la notizia, padre e madre hanno raggiunto lo stabile che ospita la struttura, mentre un amico di famiglia ha allertato il 118 per chiedere l’intervento medico. Gli operatori però, giunti sul posto, si sono sentiti dire dal responsabile della casa d’accoglienza che all’interno del centro educativo non era accaduto nulla di quello che era stato segnalato e che, probabilmente, erano stati vittima di uno scherzo. L’insistenza dei genitori ha fatto sì che, alla fine, al minore fosse data l’autorizzazione di essere condotto al pronto soccorso, dove sono state riscontrate solo lievi abrasioni e dove il bambino, insieme alla mamma, ha raccontato la sua versione dei fatti. Una versione dei fatti che la polizia, a cui i responsabili del "Murri" hanno consegnato il referto, sarà chiamata a verificare.

L’aggressione potrebbe anche esser stata ingigantita dal minore, ma sta di fatto che quell’istituto è lo stesso dove, un paio di settimane fa, gli investigatori della questura sono dovuti intervenire per un presunto caso di tentata violenza sessuale consumata da tre 17enni di origine marocchina ai danni di una ragazzina di 13 anni. In questo caso è già stato aperto un fascicolo dalla Procura dei Minori di Ancona e le indagini sono ancora in corso. Due episodi che, se confermati, getterebbero più di un’ombra sulla gestione del centro educativo.

Fabio Castori