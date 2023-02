Biocombustibile non a norma, multate due attività di Petritoli e Montefiore

I titolari di due esercizi commerciali di Petritoli e a Montefiore, sono stati sanzionati con multe fino a 25 mila euro e segnalati all’autorità amministrativa competente, per la vendita non in norma di biocombustibile costituito da ‘nocciolino’. Questo l’epilogo dei controlli sul territorio avviato nei giorni scorsi dai militari delle Stazioni carabinieri Forestale di Fermo, San Benedetto, Castignano e Amandola, coordinati dal nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e Forestale di Ascoli Piceno, concentrati sui combustibili per uso domestico che nel pieno della stagione invernale, rappresentano una delle tipologie di materiale più utilizzato per il riscaldamento di abitazioni ed industrie. Dai controlli è emerso che all’interno dei due esercizi commerciali sanzionati, erano presenti centinaia di chilogrammi di ‘nocciolino’, un biocombustibile ricavato dalla sansa come sottoprodotto della lavorazione dell’oliva, che all’esito dell’ispezione è risultato non a norma in quanto privo di qualsiasi indicazione circa le caratteristiche qualitative e l’eventuale presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Il biocombustibile da ‘nocciolino’ di sansa infatti, era stato posto in commercio senza l’etichettatura prevista dalla legge. Il nocciolino è uno scarto di lavorazione della spremitura delle olive. Il prodotto che ne deriva è una biomassa con un potere calorifero variabile.