Biometano a San Marco. Ramadori fa ricorso al Tar

Va avanti Sergio Ramadori, nel suo percorso per la realizzazione di una centrale a biometano sulla sua proprietà, a San Marco alle Paludi. L’imprenditore, che aveva avuto in un primo momento il via libero tacito alla realizzazione del progetto, si è visto poi negare dal comune le autorizzazioni, dopo la mobilitazione di residenti e cittadini contrari all’impianto. Oggi la società agricola Ramadori ha depositato il ricorso al Tar delle Marche contro la nota del comune del giugno scorso, con cui si comunicava che la procedura abilitativa semplificata presentata per la centrale era stata archiviata in quanto incompleta e, pertanto, dichiarata inefficace.

A studiare il ricorso, che stato notificato al Comune, l’avvocato Tina Maria Fusari che spiega come si chiede "l’annullamento del provvedimento", e un maxi risarcimento danni che potrebbe gravare pesantemente sulle casse comunali, visto peraltro che i tempi per annullare l’autorizzazione era abbondantemente trascorsi: "Nel ricorso si chiede anche un risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla Società ricorrente derivanti dagli atti e dal comportamento complessivo tenuto dal Comune medesimo, non inferiori complessivamente a 7 milioni di euro, dei quali Euro 400 mila euro per la perdita economica diretta, un milione e mezzo per la perdita del finanziamento Pnrr e 5 milioni e mezzo per il mancato guadagno". Il titolo di Pas risultava e risulta essenziale per la Società Agricola Ramadori poiché prodromico alla realizzazione dell’impianto di biometano, nonché a sua volta necessario per l’ammissione a finanziamenti del Gestore dei Servizi Energetici (Gse): "L’impianto, infatti, si colloca utilmente all’ottavo posto nella Graduatoria degli impianti partecipanti alla procedura competitiva e al diciassettesimo posto nella Graduatoria degli impianti partecipanti alla procedura competitiva redatta sempre ai sensi del citato articolo, spiega l’avvocato, l’assunzione e l’inoltro del provvedimento impugnato alla Azienda Agricola Ramadori sono intervenuti dopo oltre due anni dal deposito della istanza PAS quando ormai il titolo abilitativo si era formato perché l’Amministrazione non è intervenuta né nel termine di trenta giorni, né nel successivo termine per l’esercizio dei poteri di autotutela. Basti qui ricordare che era onere del Comune accertare specificamente tutte le condizioni di legittimazione alla presentazione della dichiarazione, compresa la completezza documentale; a fronte di carenze documentali, l’Amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente esercitare i poteri interdittivi; peraltro il decorso del termine ha anche fatto maturare un legittimo affidamento in capo all’operatore economico, né l’Amministrazione non ha in alcun modo dato conto della presenza di un interesse pubblico specifico".