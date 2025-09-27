Biometano, il comitato:: "Il Comune doveva vigilare"

Si ingarbuglia la situazione relativa alla centrale a biometano che l’imprenditore Ramadori vorrebbe realizzare a San Marco alle Paludi, mentre la proprietà presenta ricorso contro il comune che ha di fatto bloccato l’iter del progetto.

I cittadini che da tempo hanno costituito un comunicato contro l’impianto chiedono come sia possibile che arrivati a questo punto ci sia ancora incertezza: "Siamo d’accordo con il privato su un punto fondamentale: il Comune avrebbe dovuto intervenire tempestivamente. Già nel giugno 2024 c’erano tutti i presupposti per un annullamento in autotutela da parte del Suap. Era quello il momento giusto per chiudere la partita, ed era quello che avevamo chiesto con chiarezza. Invano. Che la pratica fosse "a posto" è invece tutto da dimostrare. Il privato fa i suoi interessi, ma stava al Comune vigilare. Ed è qui che emerge la responsabilità più grave: invece di annullare la pratica in autotutela per pubblico interesse nel giugno 2024, quando lo chiedevamo e i termini lo consentivano, il Comune ha scelto di temporeggiare e ha continuato a chiedere integrazioni fino al maggio 2025".

I residenti parlano di "caos amministrativo inaccettabile", oggi la proprietà annuncia ricorso e parla di risarcimenti milionari: "E i cittadini rischiano di pagare il prezzo di una condotta opaca da parte dell’Ente, fatta di ritardi, negazioni e responsabilità mai assunte fino in fondo".

"Anche a noi – proseguono – è arrivata la lettera che il Sindaco ha fatto recapitare nelle case dei fermani per chiedere fiducia nella sua candidatura regionale. Fiducia chiesta ad un territorio che è stato tenuto all’oscuro di questa possibile trasformazione, all’ingresso della Provincia, in area destinata dal Prg a futuro Parco Fluviale intercomunale. Chiesta anche ad una zona vastissima che si affaccia sulla bassa valle del Tenna, a cui si continuava a dire che sarebbe stato un ’impianto piccolo’, oltre due ettari di zona industriale con progetto trasmesso via Pec e ripercussioni ambientali mai approfondite".

I cittadini ricordano che ci sarebbe stato margine per intervenire in passato, prima di accumulare ritardi e già quando migliaia di cittadini avevano raccolto firme: "Il tutto fino ad una archiviazione avvenuta per sfinimento, a furor di popolo, solo dopo che il privato aveva completato l’incantieramento dell’area, fuori tempo massimo per esercitare la dovuta autotutela, come sottolineano perfino i legali di Ramadori. Responsabilità che il sindaco – concludono dal comitato di cittadini – , primo referente della salute pubblica della città, ha goffamente e più volte tentato di scaricare persino su noi cittadini, responsabilità che ora rischiano di tradursi in oltre sette milioni di euro di risarcimenti a carico della collettività. Altro che rotatorie".