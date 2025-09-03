Birilli: "Donazioni, dati entusiasmanti nei mesi estivi"

Il direttivo della sezione comunale Avis è al lavoro per le celebrazioni del 65esimo anniversario dalla fondazione in programma il 20 e 21 settembre. Importante e significativo per l’associazione e per la comunità, celebrare oltre sei decenni di impegno nella donazione del sangue. E intanto, il direttivo fa il bilancio delle donazioni dell’estate che sta finendo, registrando ottimi risultati nel mese di agosto, avendo raccolto 62 sacche di sangue e 24 di plasma.

"Dati entusiasmanti se si pensa che, di solito, nei mesi estivi si registra un calo fisiologico nelle donazioni dovuto al periodo vacanziero – rileva il presidente Sandro Birilli – e sono dati che confermano il trend positivo del primo semestre 2025 e lasciano ben presagire per il futuro". Altro dato particolarmente incoraggiante è il numero di donatori attivi: "All’uno agosto risultano iscritti 504 donatori, cifra che testimonia la vitalità dell’associazione. Ancor più significativa la presenza di nuovi iscritti, prevalentemente maggiorenni, in attesa di effettuare la visita medica e la prima donazione".

Nel frattempo, il direttivo ha continuato a riunirsi per mettere a punto una ricca e variegata programmazione per festeggiare adeguatamente il 65ennale dell’associazione.

m.c.