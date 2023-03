Birilli nuovo presidente dell’Avis

Il nuovo presidente della sezione Avis ‘V. Scoccini’ è Sandro Birilli, succede a Raffaele Calvitti che ha terminato i due mandati canonici ma resta pienamente attivo nell’associazione. "Intanto ringrazio Raffaele per tutto quanto ha fatto in questi anni per l’Avis, anche durante i periodi complicati vissuti di recente – dice Birilli – poi, per quanto mi riguarda, l’impegno resterà sempre quello, semplicemente cambiano le responsabilità". Nel rinnovato direttivo rimangono diverse figure ormai ‘storiche’ dell’associazione, "ma abbiamo inserito anche qualcuno nuovo, giovane perché vogliamo anche preparare un avvicendamento alla guida di questa associazione" aggiunge Birilli. E, intanto, un primo risultato conta di ottenerlo a breve: "Dopo aver fatto tanti tentativi, stavolta dovremmo riuscire a realizzare una sezione giovani della nostra Avis. E’ un mio pallino da tempo e, adesso, pare che ci siamo. C’è un gruppo di ragazzi, coordinati da Natascia Birilli, che ha voglia di darsi da fare e di pensare a realizzare iniziative su misura per loro, per attirare altri giovani" spiega il neo presidente.

Riguardo i numeri del 2022, l’Avis elpidiense conta 428 donatori attivi, con 26 nuove iscrizioni soprattutto di giovani donatori. "Il divario evidente che c’è tra le donazioni effettuate nel 2022 (sono state 787) e quelle del 2021 (erano 911) deve essere spiegato: nell’ultimo semestre del 2021 avevamo avuto la possibilità a effettuare 3 sedute settimanali, mentre l’anno scorso, per una serie di circostanze che si sono verificate nostro malgrado, è accaduto che il più delle volte siamo riusciti a restare operativi solo un giorno a settimana. Di qui il calo delle donazioni (di sangue intero e di plasma)" è la precisazione doverosa di Birilli che, in questo inizio d’anno, sta registrando una buona affluenza e nuovi iscritti, soprattutto tra ragazzi. E’ ancora decisamente prematuro, invece, parlare dei lavori di adeguamento sismico che dovranno essere realizzati nei piani superiori della Casa di Comunità (con gli oltre 2milioni di euro arrivati dal Pnrr) compreso quello in cui c’è il Centro di raccolta dell’Avis. Marisa Colibazzi