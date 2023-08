Birra e blogger a Sant'Elpidio a Mare: Il binomio vincente

Metti insieme un produttore di birra artigianale e due blogger con decine di migliaia di followers su Instagram e Facebook come la travel blog Nadia Stacchiotti di Racconti di Marca e Debora Iannacci, ovvero TrippAdvisor e ne esce una serata che promette di andare alla scoperta della nostra regione in maniera divertente, insolita, gustando un aperitivo alternativo. Accade domani sera (inizio alle ore 19) al microbirrificio Birraformante di Casette d’Ete dove il mastro birraio Marco Simoni ha organizzato un appuntamento in cui protagoniste sono le eccellenze delle Marche. Eccellenze dal punto di vista turistico, storico e artistico grazie alla presentazione del libro ‘Racconti di Marche’ con l’illustrazione di destinazioni più o meno note della regione scritto dalla blogger Stacchiotti; eccellenze dal punto di vista dell’enogastronomia, con particolare attenzione a quella tradizionale, raccontata con lo sguardo scanzonato di TrippAdvisor (che, tra l’altro, in questa occasione, funge anche da presentatrice e dialogherà con l’autrice) e, infine, eccellenze come i vari tipi di birre artigianali prodotte nel microbirrificio e sempre molto apprezzate. Per informazioni e prenotazioni: 388 1111080.