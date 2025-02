"Bisogna insistere con la prevenzione"

Il Comitato sicurezza di Porto San Giorgio torna a farsi sentire, dopo mesi di lavoro silenzioso e attento, a cercare di costruire un percorso a garanzia di tutti. Alla notizia degli episodi di vandalismo che si rinnovano in giro per i territori intanto esprimono vicinanza al sindaco di Fermo e ai fermani tutti: "Siamo veramente addolorati nel leggere di episodi tanti drammatici come il danno che è stato fatto alla fontana in centro storico a Fermo, spiega la presidente Candida Farinelli, stiamo lavorando da tanto all’organizzazione di momenti di confronto e di comprensione di quello che accade, alla costruzione di un sistema di prevenzione". Del comitato fa parte la psicologa Mariella Antognozzi che parla di una aggressività dilagante, di violenza diffusa da parte di giovani che sono analfabeti emotivi: "Non sanno quello che hanno dentro, non sanno verbalizzarlo, non hanno neanche interlocutori in ascolto. Manca il tempo buono con i figli, siamo tutti indaffarati a sopravvivere, serve un adulto che li aiuti a decodificare il senso di quello che si agita dentro di loro, hanno bisogno di un abbraccio caldo, un ascolto attivo, mancano nella scuola, nelle comunità e nelle famiglie adulti di riferimento. Noi come comitato lavoriamo sulle famiglie, alla costruzione di consapevolezza e di ascolto, per provare ad essere al passo coi tempi. Dobbiamo stare tutti quanti insieme". Anna Clauda Montesanto sottolinea che il comitato è pronto a tornare a discutere con le istituzioni locali: "In questi mesi ci siamo confrontati con tutti, istituzioni, mondo della scuola, con la Prefettura. È chiaro che servono prese in carico forti di queste situazioni problematiche ma anche un impegno straordinario alla prevenzione". Il comitato dopo un lungo lavoro di preparazione inizia gli incontri già a partire dal 19 febbraio con l’isc Betti con cui si è costruito un rapporto di collaborazione forte, alle 18 e 15 nell’aula magna si terrà un incontro sul tema ‘Essere al mondo, noi e gli altri tra conflitti e prospettive nonviolente".