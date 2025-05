"Bisogna pensare alle cose utili"

Matteo Santarelli risiede nel centro storico e, pensando all’amministrazione che verrà, invita a proporre cose fattibili e "a pensare prima a quello che serve. Parlare di fare un parcheggio a due piani con impianto di risalita e poi vedere com’è ridotta la pavimentazione del Corso Baccio per la quale non si fa niente. Parlano di creare un palazzo delle associazioni, per metterci dentro non si sa cosa. Ci dicano cosa ne fanno ad esempio della ex casa del fascio appena riqualificata. Sosterrei chi sa ascoltare i giovani, che sono una risorsa per intuizioni e idee innovative. Voterò un sindaco che riuscirà a gestire le associazioni considerandole una risorsa e non come un qualcosa a cui dare contributi per la festicciola".