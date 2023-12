Bizzarri, dal podcast al monologo: "Si ride per sdrammatizzare"

Certe volte, un amico fa la differenza, ti ferma quando stai per dire o fare qualcosa di sbagliato, ti impedisce di metterti in ridicolo. Per questo Luca Bizzarri si chiede se i comunicatori di oggi, i politici, la gente che frequenta i social ce l’abbiano, un amico così. Il risultato è dentro un podcast di enorme successo, dal titolo significativo: ‘Non ce l’hanno un amico?’ Un lavoro che è diventato un monologo e che sabato sera sarà al teatro di Porto San Giorgio e domenica a Urbino, con l’Amat. "Un lavoro che sta andando molto bene" racconta l’attore genovese "mi stanno arrivando soddisfazioni che non mi aspettavo. L’attualità mi offre sempre nuovi spunti. Il risultato è che si ride anche un po’ per esorcizzare".

Bizzarri, le fiction che vengono fuori dalle chat di classe?

"Sono vere, ci aggiungo pochissimo di mio perché sono surreali da sole. C’è sempre qualcuno che ci si riconosce, per forza. E poi, i social, sono oggi una vetrina in cui ognuno dà il peggio di sé, prima ci si menava sotto casa, adesso la violenza è tutta verbale".

Come si risponde agli odiatori seriali, che non mancano mai sui suoi profili social?

"Mi diverto molto anche a rispondere, mi diverte trovare persone con cui è facile risultare intelligenti, Battiato disse che non commentava il grande fratello perché preferiva sentirsi stupido tra persone intelligenti, io dico il contrario, è bello sentirsi un genio tra persone che dimostrano stupidità". Come fa a scegliere in tutto il materiale che c’è? Anche la politica oggi offre spunti insperati. "Devo dire che i politici mi facilitano il lavoro di scrittura, ogni social è uno specchio di brutture. Lo aggiorno lo spettacolo, di continuo, ho dovuto inserire Giambruno e Vannacci, Lollobrigida mi da sempre molta soddisfazione, ho sempre molto da dire". Si dice felice di fermarsi un po’ nelle Marche: "Mi ci sono trovato di passaggio molte volte ma ho visto la vostra terra bellissima solo dal treno o dall’autostrada. Sono felice di fermarmi un paio di giorni e scoprire davvero le Marche". Biglietti: a Porto San Giorgio in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale (tel. 3924450125) il giorno di spettacolo dalle ore 18; a Urbino in vendita alla Biglietteria del Teatro Sanzio (tel. 07222281), il giorno precedente la rappresentazione (orario 11-13 e 16-20) e il giorno di spettacolo dalle 16.

Angelica Malvatani