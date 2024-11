Black friday in arrivo:: "Supportiamo i negozi"

"Aspettando il Natale, non perderti Black Friday il 28/29/30 novembre" questa la sollecitazione dell’amministrazione comunale e "Io compro in negozio" è lo slogan che la stessa amministrazione ha coniato per lanciare il ’Venerdì Nero’ a supporto del commercio cittadino e per spezzare una lancia a favore degli acquisti nei locali tradizionali piuttosto che online. Parlando della fiera d’autunno l’assessore al commercio turismo Giampiero Marcattili l’ha definita importante soprattutto perché precede il Natale e la gente fa spesa per i regali natalizi, in tal modo soddisfacendo anche lo scopo della fiera di autunno che era quello di sostenere gli operatori in un periodo autunno-inverno, commercialmente fiacco. Una motivazione che l’Amministrazione comunale non lascia cadere nel vuoto ma ripropone con il Black Friday una ricorrenza imperdibile anch’essa per lo shopping in attesa del 25 dicembre, considerando che gli operatori commerciali che aderiscono al venerdì nero eseguono ribassi anche significativi della merce. L’assessore Marcattili, promotore per l’amministrazione del Black Friday, ha ritenuto opportuno nei tre giorni del suo svolgimento, 28, 29 e 30 novembre di inaugurare e pubblicizzare pure il Natale: "Anche l’anno scorso – ricorda – abbiamo fatto una campagna pubblicitaria dedicata al Black Friday per sostenere le attività commerciali e siccome è anche a ridosso del Natale quest’anno abbiamo approfittato per inaugurarlo e pubblicizzarlo dal 28 al 30 novembre. Quindi abbiamo effettuato una campagna sul Black Friday nei tre giorni di cui sopra, unendoci il Natale. L’adesione al Black Friday dei commercianti è libera. Abbiamo anche coniato uno slogan ’io compro in negozio’ per sensibilizzare gli utenti. Perché è vero che Internet esiste ma è anche vero che con i negozi a sede fissa la città è più bella, è più vivace. Chi compra deve avere la consapevolezza che se compri solo su Internet poi i negozi vengono a mancare e la città diventa più buia, meno sicura. Ho fatto una riunione con i commercianti per informali della pubblicità e abbiamo rifatto la stessa programmazione dell’anno scorso cercando di dare una spinta per il Black Friday. Non c’è uno sconto da applicare per tutti ma ognuno decide liberamente. La campagna è su porto San Giorgio non sul negozio in particolare".

Silvio Sebastiani