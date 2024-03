Blackout,. Vagnozzi contro Amurri

"Le recenti dichiarazioni rilasciate dal segretario cittadino del Pd, Michele Amurri contro l’amministrazione mi preoccupano" lo dice la consigliera comunale, Giulia Vagnozzi, la quale si à assunta l’incarico di replicare per la maggioranza al segretario Pd. In estrema sintesi Amurri ha detto: "Sono trascorsi due anni senza che la nuova amministrazione abbia fatto nulla in merito alla gestione, attualmente deficitaria e dispendiosa dell’illuminazione pubblica nonché per ciò che riguarda l’ammodernamento dei suoi impianti per i quali non è dato sapere quale sia il progetto della maggioranza, se ne ha uno. Quanto all’affidamento del servizio in house alla Sgds tante le perplessità, ma al momento siamo solo a livello di chiacchiere". Michele Amurri ha picchiato duro contro l’amministrazione sul problema dell’illuminazione che in città è particolarmente fiacca e soggetta a continui blackout. Per la maggioranza, come già detto, si fa viva la consigliera Giulia Vagnozzi: "L’allarmismo indotto dalle parole di Amurri circa la situazione che sarebbe deficitaria e in stato confusionario dell’illuminazione pubblica non ha alcun motivo d’essere – afferma – l’affidamento del servizio in house alla partecipata è tra le opzioni ma non ancora assegnato, Secondo Amurri avremmo perso due anni. Faccio presente che dal nostro insediamento sono trascorsi meno di due anni e che ci siamo dovuti barcamenare tra un "patrimonio figlio di un Dio minore", la delicatissima situazione del porto (che ormai siamo stanchi di ripetere ed un project financing per la pubblica illuminazione frutto di un bando nato nel 2020 e confezionato talmente male da aver generato una vicenda giudiziaria estenuante che, solo ora e dopo anni, ha finalmente visto la luce".