Il gioco dei pusher
Sergio Gioli
Il gioco dei pusher
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniYoox licenziamentiAllerta meteoBiglietti RadioheadVasco RossiMostre autunno
Acquista il giornale
CronacaBlitz al supermercato Conad . Ladri scappano via con la cassa
5 set 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Blitz al supermercato Conad . Ladri scappano via con la cassa

Blitz al supermercato Conad . Ladri scappano via con la cassa

Col piede di porco hanno forzato la porta d’ingresso . Magro il bottino . che ammonta a 280 euro. .

Col piede di porco hanno forzato la porta d’ingresso . Magro il bottino . che ammonta a 280 euro. .

Col piede di porco hanno forzato la porta d’ingresso . Magro il bottino . che ammonta a 280 euro. .

Per approfondire:

Hanno atteso il momento propizio per agire e incappucciati, con un raid fulmineo studiato nei minimi particolari, hanno colpito il supermercato Conad per poi scappare con la cassa. E’ accaduto ieri notte dove una banda, composta da quattro uomini incappucciati, ha preso di mira il supermercato situato lungo la statale Adriatica. I malviventi hanno raggiunto la zona del furto a bordo di una Fiat Punto e, una volta sul posto, piede di porco alla mano, hanno forzato la porta d’ingresso per poi dirigersi verso la cassa, che hanno sradicato e trafugato, per poi far perdere le loro tracce. Un’azione a tempo di record durata poco più di trenta secondi che, però, è stata interamente ripresa dalle telecamere. Magro il bottino che ammonta ad appena 280 euro, mentre molto più ingenti i danni provocati, visto che la cassa asportata ha un valore di circa 3000 euro e la riparazione della porta d’ingresso costerà intorno ai 7000 euro. Sul luogo del colpo sono immediatamente intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per dare nomi e volti alla banda. Gli investigatori dell’Arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza (vedi il video) e hanno scoperto così che ad agire sono stati in quattro: l’autista dell’auto, risultata poi rubata, un "palo" e i due che hanno fatto irruzione del supermercato. Dal video si vede anche che, nel lasso di tempo necessario alla banda per colpire, sono transitati ben 21 mezzi e nessuno dei conducenti ha lanciato l’allarme. I carabinieri indagano a 360 gradi, anche se la pista più battuta è quella di una banda di professionisti proveniente da fuori regione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

FurtoCarabinieri