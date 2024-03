Blitz antidroga al terminal Dondero. Quaranta ragazzi finiscono nei guai

I dati forniti dal ministero e riportati alcuni giorni fa dal nostro giornale, parlano di un allarmante consumo di droga in aumento tra i giovanissimi del Fermano, ma la risposta dei carabinieri non si è fatta attendere ed è arrivata con una massiccia operazione in uno dei maggiori luoghi di ritrovo degli studenti. Nell’ambito di tale attività di prevenzione è stato infatti attuato un servizio specifico presso il terminal Dondero di Fermo, anche con l’ausilio di cani antidroga del Nucleo cinofili di Pesaro Urbino. Nel corso dell’attività sono stati identificati quaranta giovani in possesso di sostanze stupefacenti. La presenza e l’attuazione di tali servizi specifici è un deterrente per chi spavaldamente fa uso di stupefacenti sulla pubblica via. Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro amministrativo, mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale prefettura per i provvedimenti di competenza previsti dalla speciale normativa. Ma i carabinieri continuano a combattere su tutti i fronti l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

Grazie ad una recentissima attività del Nucleo operativo di Fermo, un 40enne di nazionalità marocchina è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà scontare una pena residua di due anni, otto mesi e giorni 13 di reclusione. Il 40enne è stato tradotto presso la casa di reclusione di Fermo per espiare la sua condanna. Inoltre, in altre azioni volte a contrastare le attività illecite legate alla droga, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa due uomini per uso personale di sostanze stupefacenti. In un caso, un 44enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, mentre in un altro un 50enne è stato scoperto con 6 grammi di hashish. È fondamentale continuare a combattere il consumo e lo spaccio di droga, in quanto queste sostanze provocano danni irreparabili alla salute di chi le assume e costituiscono un grave pericolo. "I carabinieri – spiegano i vertici dell’Arma - rimarranno sempre vigili e impegnati nella lotta contro la droga, per contrastare le attività criminali che minano la sicurezza". I cittadini sono invitati a collaborare e a denunciare o segnalare eventuali casi di spaccio o consumo di sostanze stupefacenti.

Fabio Castori