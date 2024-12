Blitz antidroga dei carabinieri a Porto Sant'Elpidio, arrestato 25enne

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 12 dicembre 2024 – Lo tenevano d’occhio da tempo perché sospettato di essere uno dei pusher di punta della costa. Quindi hanno fatto scattare il blitz nella sua abitazione e lo hanno sorpreso con ben due etti di cocaina purissima pronta per essere spacciata. Per lui, a quel punto, sono scattate le manette. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri della sezione radiomobile di Osimo congiuntamente a quelli della Compagnia di Fermo e nei guai è finito un25enne di origini albanesi residente a Porto Sant’Elpidio, arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato notato più volte in trasferta ad Osimo così come lungo la costa fermana. Particolari questi che hanno indotto i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti, tanto da arrivare a capire che il 25enne nascondeva probabilmente della droga in casa. A quel punto hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare due involucri di cellophane, contenenti complessivamente 226 grammi di cocaina, ben nascosti in una plafoniera, e un bilancino. Sequestrati anche due telefoni cellulari e quattro schede Sim che saranno utili per il prosieguo delle indagini e per individuare i contatti del giovane. Il 25enne, dopo il fotosegnalamento, è stato accompagnato e rinchiuso nel carcere di Fermo.